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    Hochdruckreiniger K 4 Premium Power Control Flex | Kärcher

    Kärcher K4 high-pressure cleaner with two spray lances, featuring a yellow and black design.

    Hochdruckreiniger

    K 4 Premium Power Control Flex

    Artikelnummer: 1.324-330.0