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    Hochdruckreiniger K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition | Kärcher

    Kärcher K4 pressure washer with accessories: surface cleaner, brush, two nozzles, and stone cleaner bottle.

    Hochdruckreiniger

    K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition

    Artikelnummer: 1.324-138.0