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    Hochdruckreiniger K 4 Premium Power Control | Kärcher

    Yellow Kärcher K4 high-pressure cleaner with two detachable nozzles on a white background.

    Hochdruckreiniger

    K 4 Premium Power Control

    Artikelnummer: 1.324-130.0