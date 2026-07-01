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    Hochdruckreiniger K 4 Universal Edition T5 | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with accessories, including a surface cleaner, hose, and spray lance, all in yellow and black.

    Hochdruckreiniger

    K 4 Universal Edition T5

    Artikelnummer: 1.679-303.0