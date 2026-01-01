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    Hochdruckreiniger K 4 WCM Premium | Kärcher

    Yellow Kärcher high-pressure cleaner with spray gun and two nozzles on a white background.

    Hochdruckreiniger

    K 4 WCM Premium

    Artikelnummer: 1.324-230.0