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    Hochdruckreiniger K 5 Basic | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with handle, hose, and three black nozzles on a white background.

    Hochdruckreiniger

    K 5 Basic

    Artikelnummer: 1.180-580.0