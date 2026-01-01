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    Hochdruckreiniger K 5 Classic Car & Home | Kärcher

    Sale
    Kärcher high-pressure cleaner set with accessories, including surface cleaner, detergents, spray gun, and extension wands.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    K 5 Classic Car & Home

    Artikelnummer: 1.950-706.0

    • Kompakt und einfach zu bedienen, Flächenleistung von 40 m²/h
    • Teleskopgriff, 8-m-HD-Schlauch, Ansaugschlauch für Reinigungsmittel
    • Vario Power Jet, Dreckfräser, Car Kit, Home Kit