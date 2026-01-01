Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Hochdruckreiniger K 5 Comfort Premium Connect | Kärcher

    Kärcher K5 high-pressure cleaner with spray gun, lance, detergent bottle, and hose attachment on a white background.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand
    IF Design Award 2026
    Reddot Design Award - best of the best - 2026

    Hochdruckreiniger

    K 5 Comfort Premium Connect

    Artikelnummer: 1.324-840.0

    • Druckübertragung, wassergekühlter Motor, Flächenleistung von 40 m²/h
    • Schlauchtrommel, 10 m extra flexibler Schlauch, 2Way!Wash Konzept
    • 4-in-1 Multi Jet Strahlrohr
    ¹⁾
    Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.
    ²⁾
    Bedingung interner Tests: Durchflussmenge des Hochdruckreinigers beträgt 40 % eines Gartenschlauchs bei gleichzeitig halbierter Reinigungzeit. Durchflussmenge, tatsächliche Wasser- und Zeiteinsparung variieren je nach Geräteklasse, Verschmutzungsgrad und Wohnstandort.
    ³⁾
    In der eco!Mode-Einstellung/Stufe ist der Wasserverbrauch um 25 % und der Energieverbrauch um 35 % im Vergleich zur höchsten Einstellung (3.Stufe) reduziert.