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    Hochdruckreiniger K 5 Compact | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with yellow and black design, includes spray gun and two nozzles on white background.

    Hochdruckreiniger

    K 5 Compact

    Artikelnummer: 1.630-750.0