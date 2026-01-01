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    Hochdruckreiniger K 5 FJ Home | Kärcher

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    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

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    Artikelnummer: 1.679-611.0

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