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    Hochdruckreiniger K 5 Power Control Home | Kärcher

    Kärcher K5 pressure washer with accessories: surface cleaner, two spray lances, and stone cleaner bottle.

    Hochdruckreiniger

    K 5 Power Control Home

    Artikelnummer: 1.324-553.0