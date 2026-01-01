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    Hochdruckreiniger K 5 Premium Power Control Flex Black | Kärcher

    Kärcher K5 high-pressure cleaner with two spray lances, featuring a yellow and black design.

    Hochdruckreiniger

    K 5 Premium Power Control Flex Black

    Artikelnummer: 1.324-708.0