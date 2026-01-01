Hochdruckreiniger K 5 Premium Smart Control Flex | Kärcher

Dank integriertem Bluetooth lässt sich der Hochdruckreiniger K 5 Premium Smart Control Flex mit der Kärcher Home & Garden App verbinden. Dadurch kann der Nutzer via Smartphone in vielen Reinigungssituationen und bei vielen Reinigungsobjekten optimal unterstützt werden – und effizientere Reinigungsergebnisse erreichen. Die App bietet viele nützliche Funktionen wie den Anwendungsberater mit hilfreichen Tipps und Tricks, eine Aufbauanleitung, Wartungs- und Pflegehinweise sowie das Kärcher Serviceportal. Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen Boost Mode für extra Power, G 180 Q Smart Control-Pistole mit LCD-Display und das 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr. Die Druckeinstellungen werden entweder direkt an der Pistole vorgenommen oder mit Hilfe des Anwendungsberaters aus der App auf die Pistole übertragen. Über das LCD-Display lässt sich überprüfen, welche Druckstufe eingestellt ist. Weitere Ausstattungsdetails sind das Plug ’n’ Clean-Reinigungsmittelsystem, der PremiumFlex-Hochdruckschlauch, der Aluminium-Teleskopgriff, das Quick Connect-System für das Ein- und Ausklicken des Hochdruckschlauchs in das Gerät und in die Pistole sowie die Parkposition für jederzeit griffbereites Zubehör.

Smart Control-Pistole mit Boost Mode und 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr Pistole mit LCD-Display und Tasten zur Druck- oder Reinigungsmitteldosierung. Inklusive Boost Mode für extra Power gegen hartnäckigen Schmutz. Das drehbare 3-in-1 Multijet beinhaltet drei verschiedene Düsen für den einfachen Wechsel. Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen von Hochdruckschlauch und Zubehören. PremiumFlex-Hochdruckschlauch Der biegsame Schlauch ermöglicht eine größere Flexibilität und sorgt so für umfassende Bewegungsfreiheit. Einfaches Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs ohne Verknoten. Bluetoothverbindung zur Home & Garden App Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten. Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis. Die App übermittelt via Bluetooth den optimalen Druck an den Hochdruckreiniger. Plug 'n' Clean – das Kärcher Reinigungsmittelsystem Schnell, einfach, komfortabel – dank Plug 'n' Clean lässt sich das Reinigungsmittel mit nur einem Handgriff bequem austauschen. Schlauchtrommel für komfortable Handhabung Der Hochdruckschlauch ist optimal geschützt und platzsparend verstaut. Bequemes Arbeiten: Jederzeit griffbereiter Schlauch durch leichtes Auf- und Abrollen. Tiefer Schwerpunkt für einen sicheren Stand auch auf schrägen Oberflächen. Überragende Leistung Der wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit.