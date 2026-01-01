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    Hochdruckreiniger K 5 Premium Smart Control Flex | Kärcher

    Kärcher K5 Smart Control high-pressure cleaner with a lance, featuring yellow and black design, standing on a white background.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    K 5 Premium Smart Control Flex

    Artikelnummer: 1.324-732.0

    • Druckübertragung, wassergekühlter Motor, Flächenleistung von 40 m²/h
    • Schlauchtrommel, 8-m-PremiumFlex-Schlauch, Plug ’n’ Clean-Reinigungsmitteleinsatz
    • 3-in-1 Multi Jet-Strahlrohr