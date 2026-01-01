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    Hochdruckreiniger K 5 WCM Premium | Kärcher

    Yellow Kärcher high-pressure cleaner with hose reel, spray gun, and two nozzle attachments on a white background.

    Hochdruckreiniger

    K 5 WCM Premium

    Artikelnummer: 1.324-460.0