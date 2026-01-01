Hochdruckreiniger K 7 Comfort Premium Connect | Kärcher

Der Hochdruckreiniger K 7 Comfort Premium Connect bietet mit seinem langlebigen, wassergekühlten Motor konstante Leistung für häufige Reinigungsaufgaben, während die integrierte Schlauchtrommel mit PremiumFlex-Schlauch große Flexibilität ermöglicht. Die G 180 Q Comfort Connect Pistole verfügt über ein LCD-Display mit 3 Druckstufen, inklusive eco!Mode und 2 Reinigungsmittelstufen. Für eine ermüdungsfreie Nutzung reduziert die COMFORT!Hold™ Funktion spürbar den Haltedruck, während die Ebenenverstellung an der Pistole die Ergonomie deutlich verbessert. Das praktische Quick Connect-System ermöglicht ein müheloses und zeitsparendes Anschließen des Hochdruckschlauchs, und das vielseitige 4-in-1-Multi Jet-Strahlrohr vereint 4 Strahlarten, die bequem durch einfaches Drehen des Strahlrohrkopfs ausgewählt werden können. Das praktische 2Way!Wash™ Reinigungsmittelkonzept sorgt zudem für eine optimale Reinigungsmittelausbringung je nach Anwendungsbereich. Dank der Bluetoothverbindung zur Kärcher Home & Garden App lässt sich der Druck komfortabel über das Smartphone einstellen. Die App bietet darüber hinaus einen hilfreichen Anwendungsberater sowie praktische Tipps und Tricks.

Cleveres Easy!Motion Gerätekonzept Die Gerätekonstruktion verfügt über geordnete Kabel- und Schlauchein- und -ausgänge. Das sorgt für Bewegungs- und Arbeitsfreiheit und erleichtert allgemein die Handhabung der Kabel und Schläuche. Eine korrekte Ausrichtung der Geräte mit Schlauch- und Kabelanschluss in Richtung der Strom- und Wasserquelle sorgt für deutlich mehr Komfort beim Reinigen. Comfort Pistole mit COMFORT!Hold und Quick Connect Pistole mit LCD Display und Tasten zur Druck- oder Reinigungsmitteldosierung. Inklusive eco!Mode ³⁾ für weniger Wasser-und Stromverbrauch. Die 180°-Ebenenverstellung der Pistole ermöglicht eine ergonomische Reinigung und mehr Flexibilität bei der Anwendung. Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen des Hochdruckschlauchs. 4-in-1 Multi Jet Viele Reinigungsmöglichkeiten dank 4 verschiedener Düsen in einer Sprühlanze. Kein Lanzenwechsel für erhöhten Komfort. Einfacher Wechsel des Strahlbilds durch Drehen des Strahlrohrkopfs. 2Way!Wash Reinigungsmittelkonzept Innovatives Reinigungsmittelkonzept bietet höchste Flexibilität und die optimale Dosierung für jede Reinigungsaufgabe. Die Ausbringung des Reinigungsmittels kann über das Gerät und die Multi Jet-Düse oder für mehr Schaum über die Schaumdüse inkl. Reinigungsmitteldosierung erfolgen. Bequeme und einfache Anwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel (optional erhältlich) steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis. PremiumFlex-Hochdruckschlauch Der biegsame Schlauch ermöglicht eine größere Flexibilität und sorgt so für umfassende Bewegungsfreiheit. Einfaches Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs ohne Verknoten. Schlauchtrommel für komfortable Handhabung Der Hochdruckschlauch ist optimal geschützt und platzsparend verstaut. Bequemes Arbeiten: Jederzeit griffbereiter Schlauch durch leichtes Auf- und Abrollen. Tiefer Schwerpunkt für einen sicheren Stand auch auf schrägen Oberflächen. Überragende Leistung Der wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit. Ergonomischer Transport Der Teleskopgriff mit Einrastung ermöglicht einen einfachen, bequemen und ergonomischen Transport. Die Räder mit Weichkomponentenstruktur ermöglichen ein einfaches und müheloses Fahren des Geräts. Der Tragegriff ermöglicht ein einfaches und ergonomisches Heben des Geräts. Home & Garden App Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten. Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis. Bequemer Rundumservice: Alle Infos zum Gerät, seiner Anwendung und unserem Serviceportal. Nachhaltigkeitsmerkmale Design mit 30 % recyceltem Kunststoff¹⁾. Bis zu 80 % weniger Wasserverbrauch im Vergleich zu einem herkömmlichen Gartenschlauch.²⁾