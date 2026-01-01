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    Hochdruckreiniger K 7 Power Flex | Kärcher

    Kärcher K7 high-pressure cleaner with two detachable nozzles, featuring a yellow and black design on a white background.

    Hochdruckreiniger

    K 7 Power Flex

    Artikelnummer: 1.317-300.0