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    Hochdruckreiniger K 7 Premium Power Flex | Kärcher

    Kärcher K7 Premium high-pressure cleaner with two black nozzles, yellow and black design, on white background.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    K 7 Premium Power Flex

    Artikelnummer: 1.317-320.0

    • App-Unterstützung, wassergekühlter Motor, Flächenleistung von 60 m²/h
    • Schlauchtrommel, 10-m-PremiumFlex-Schlauch, Plug ’n’ Clean-Reinigungsmitteleinsatz
    • Vario Power Jet, Dreckfräser