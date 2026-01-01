Hochdruckreiniger K 7 Premium Power Flex | Kärcher

Mit dem Hochdruckreiniger K 7 Premium Power Flex lässt sich jede Oberfläche mit passendem Druck reinigen. Um den richtigen Druck zu finden, unterstützt der in der Kärcher Home & Garden App integrierte Anwendungsberater den Nutzer mit praktischen Tipps zu jeder Reinigungssituation und jedem Reinigungsobjekt – für perfekte Reinigungsergebnisse. Das Gerät ist mit einem wassergekühlten Motor für lange Lebenszeit ausgestattet und wurde gebaut für häufige Reinigungseinsätze und starke Verschmutzungen, wie man sie von Wegen, Schwimmbecken, Fahrrädern oder großen Autos kennt. Das Ausstattungspaket reicht von einer Pistole mit praktischem Quick Connect-Anschluss über einen PremiumFlex-Hochdruckschlauch und einen zuverlässigen Wasserfilter zum Schutz der Pumpe bis zu einem Vario Power-Strahlrohr (VPS) sowie einem Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl. Die Druckeinstellung am VPS lässt sich buchstäblich im Handumdrehen variieren, und der Dreckfräser macht selbst hartnäckigsten Verschmutzungen den Garaus. Weitere Ausstattungsdetails sind die Schlauchtrommel, das Plug ’n’ Clean-Reinigungsmittelsystem, der Aluminium-Teleskopgriff und die Parkposition für griffbereites Zubehör.

Teleskopgriff aus hochwertigem Aluminium Der Aluminium-Teleskopgriff lässt sich für den Transport ausziehen und zur Verstauung wieder zurückschieben. PremiumFlex-Hochdruckschlauch Der biegsame Schlauch ermöglicht eine größere Flexibilität und sorgt so für umfassende Bewegungsfreiheit. Plug 'n' Clean – das Kärcher Reinigungsmittelsystem Schnell, einfach, komfortabel – dank Plug 'n' Clean lässt sich das Reinigungsmittel mit nur einem Handgriff bequem austauschen. Überragende Leistung Der wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit.