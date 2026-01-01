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    Hochdruckreiniger K 7 Premium Smart Control Flex | Kärcher

    Kärcher K7 Smart Control high-pressure cleaner in yellow and black, with detachable spray lance.

    Hochdruckreiniger

    K 7 Premium Smart Control Flex

    Artikelnummer: 1.317-360.0