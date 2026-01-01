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    Hochdruckreiniger K 7 Smart Control Flex Home | Kärcher

    Kärcher K7 Smart Control high-pressure cleaner with accessories, including a surface cleaner, detergent bottle, and spray lance.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    K 7 Smart Control Flex Home

    Artikelnummer: 1.317-341.0

    • Druckübertragung, wassergekühlter Motor, Flächenleistung von 60 m²/h
    • 10-m-PremiumFlex-Schlauch, Plug ’n’ Clean-Reinigungsmitteleinsatz, Teleskopgriff
    • 3-in-1 Multi Jet-Strahlrohr, Home Kit