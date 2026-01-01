Hochdruckreiniger K 7 Smart Control Flex Home | Kärcher

Einfach den K 7 Smart Control Flex Home-Hochdruckreiniger via Bluetooth mit der Kärcher Home & Garden App auf dem Smartphone verbinden – schon wird die Reinigung noch müheloser und effizienter. Denn der in der App enthaltene Anwendungsberater gibt praktische Tipps und Tricks zu vielen Reinigungssituationen und Reinigungsobjekten. Die App bietet zudem viele weitere nützliche Funktionen wie eine Aufbauanleitung, Wartungs- und Pflegehinweise sowie das Kärcher Serviceportal. Das Gerät verfügt über einen Boost Mode für extra Power – damit auch hartnäckigerer Schmutz kein Thema ist. Die Druckstufen lassen sich sowohl an der G 180 Q Smart Control-Pistole mit LCD-Display einstellen als auch via App auf die Pistole übertragen – damit bei der Reinigung nichts mehr schiefgehen kann. Das Home Kit enthält den Flächenreiniger T 7 und 1 Liter Steinreiniger 3-in-1. Weitere Ausstattungsdetails sind das 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr für vielseitige Einsätze ohne Strahlrohrwechsel, der PremiumFlex-Hochdruckschlauch, das Plug ’n’ Clean-Reinigungsmittelsystem für den mühelosen Reinigungsmittelwechsel, der Aluminium-Teleskopgriff für einfachen Transport sowie die Parkposition für griffbereites Zubehör.

Smart Control-Pistole mit Boost Mode und 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr Pistole mit LCD-Display und Tasten zur Druck- oder Reinigungsmitteldosierung. Inklusive Boost Mode für extra Power gegen hartnäckigen Schmutz. Das drehbare 3-in-1 Multijet beinhaltet drei verschiedene Düsen für den einfachen Wechsel. Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen von Hochdruckschlauch und Zubehören. PremiumFlex-Hochdruckschlauch Der biegsame Schlauch ermöglicht eine größere Flexibilität und sorgt so für umfassende Bewegungsfreiheit. Einfaches Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs ohne Verknoten. Bluetoothverbindung zur Home & Garden App Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten. Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis. Die App übermittelt via Bluetooth den optimalen Druck an den Hochdruckreiniger. Plug 'n' Clean – das Kärcher Reinigungsmittelsystem Schnell, einfach, komfortabel – dank Plug 'n' Clean lässt sich das Reinigungsmittel mit nur einem Handgriff bequem austauschen.