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    Hochdruckreiniger K Mini | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with hose and spray gun, featuring a compact yellow and black design.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand
    Reddot Design Award 2021

    Hochdruckreiniger

    K Mini

    Artikelnummer: 1.600-054.0

    • Kompakt und leicht tragbar, Flächenleistung von 20 m²/h
    • 5-m-PremiumFlex-HD-Schlauch
    • Vario Power Jet