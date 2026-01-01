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    Hochdruckreiniger K Silent eco!Booster | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner set with yellow unit, hose, spray gun, foam nozzle, and various attachments on white background.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand
    IF Design Award 2024

    Hochdruckreiniger

    K Silent eco!Booster

    Artikelnummer: 1.600-955.0

    • Silent-Technologie, kompaktes Gerät, Flächenleistung von 30 m²/h
    • 6-m-PremiumFlex-HD-Schlauch
    • Vario Power Jet, Dreckfräser, eco!Booster, Schaumdüse