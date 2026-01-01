Kabelreparaturset | Kärcher

Das Kabelreparaturset enthält 6 qualitativ hochwertige Kabelverbinder sowie eine kurze Kabelzugabe. Damit lässt sich das Begrenzungskabel bedarfsgerecht verlängern. Außerdem können Kabelbrüche damit schnell und einfach repariert werden.

Reparaturkit für defektes Begrenzungskabel, inklusive 6 Kabelverbindern und einem Stück Ersatzkabel Präzise, geräuscharm und zuverlässig – das alles garantiert der gedrehte Faden. Automatischer Fadennachschub Schneidfaden wird automatisch nachgestellt und hat damit stets die perfekte Länge. Werkzeugloser Wechsel der Fadenspule Ein paar einfache Handgriffe ermöglichen den werkzeuglosen Wechsel der Fadenspule. Spulenabdeckung Im Lieferumfang enthalten ist neben der Fadenspule auch die passende Kappe. Flexibler Einsatz Schwer zugängliche Stellen im Garten erreicht der robuste Schneidfaden mühelos.