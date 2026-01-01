Kabelreparaturset | Kärcher

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Artikelnummer: 2.445-027.0Mit dem Kabelreparaturset für den Kärcher Mähroboter lassen sich Kabelbrüche zuverlässig reparieren und das Begrenzungskabel beliebig verbinden und verlängern.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
25 x 23 x 17
Menge (Stück)
6
Gewicht (kg)
0
Kabellänge (cm)
30
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete