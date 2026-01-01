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    Kabelreparaturset | Kärcher

    Six blue and white wire connectors and a coiled black wire on a white background.

    Kabelreparaturset

    Artikelnummer: 2.445-027.0

    Mit dem Kabelreparaturset für den Kärcher Mähroboter lassen sich Kabelbrüche zuverlässig reparieren und das Begrenzungskabel beliebig verbinden und verlängern.