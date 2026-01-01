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    Akku-Besen KB 5 | Kärcher

    Sale
    Kärcher electric broom with a white body and black handle, standing upright on a white background.

    Akku-Besen

    KB 5

    Artikelnummer: 1.258-050.0

    • Sofort einsatzbereit, wendig und einfach zu manövrieren
    • Akkubetrieben max. 30 min Laufzeit, entnehmbarer Schmutzbehälter
    • Ladegerät