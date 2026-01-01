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    Kegelstrahldüse | Kärcher

    Black Kärcher accessory connector with a textured surface and locking clips, viewed on a white background.

    Kegelstrahldüse

    Artikelnummer: 2.643-875.0

    Reinigen Sie Ihr Haustier einfach und schnell mit der Kegelstrahldüse. Sie lässt sich an die Pistole des Druckreinigers adaptieren und erzeugt einen weichen Duschstrahl.