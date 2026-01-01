Kegelstrahldüse | Kärcher

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Artikelnummer: 2.643-875.0Reinigen Sie Ihr Haustier einfach und schnell mit der Kegelstrahldüse. Sie lässt sich an die Pistole des Druckreinigers adaptieren und erzeugt einen weichen Duschstrahl.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
48 x 29 x 29
Gewicht (kg)
0
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete