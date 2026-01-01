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    Kette CNS 18-30 Battery | Kärcher

    Silver chainsaw chain laid flat on a white background, showcasing its intricate links and sharp teeth.

    Kette CNS 18-30 Battery

    Artikelnummer: 2.444-019.0

    Die Kette für das 30 cm lange Schwert der Akku-Kettensäge CNS 18-30 Battery ermöglicht jederzeit höchste Schnittqualität. Mühelos wechselbar dank des werkzeuglosen Kettenspannsystems.