Kette CNS 36-35 Battery | Kärcher

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Artikelnummer: 2.444-020.0Sorgt jederzeit für höchste Schnittqualität: die Kette für das 35 cm lange Schwert der Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery. Mit geringem Rückschlageffekt und werkzeuglosem Kettenspannsystem.
Farbe
Silber
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
480 x 35 x 5
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete