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    Kette CNS 36-35 Battery | Kärcher

    Silver chainsaw chain laid flat on a white background.

    Kette CNS 36-35 Battery

    Artikelnummer: 2.444-020.0

    Sorgt jederzeit für höchste Schnittqualität: die Kette für das 35 cm lange Schwert der Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery. Mit geringem Rückschlageffekt und werkzeuglosem Kettenspannsystem.