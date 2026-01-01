Kette PSW 18-20 Battery | Kärcher

Die Kette für das 20 Zentimeter lange Schwert der Akku-Teleskopsäge PSW 18-20 Battery lässt sich dank des einfachen Kettenspannsystems schnell und mühelos anbringen. Sie garantiert jederzeit eine optimale Schnittleistung, ist äußerst langlebig und vielseitig in der Anwendung. Zudem überzeugt die Kette mit einem niedrigen Vibrationswert.

Hochqualitative Kette Ermöglicht immer die beste Schnittqualität mit den Akku-Teleskopsäge von Kärcher. Leichter Kettenwechsel Einfaches Kettenspannsystem für einen mühelosen Austausch der Kette.