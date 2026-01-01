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    Kette PSW 18-20 Battery | Kärcher

    Chainsaw chain laid flat on a white background, showing sharp teeth and metal links.

    Kette PSW 18-20 Battery

    Artikelnummer: 2.444-018.0

    Vibrationsarm und einfach wechselbar: Die Kette für das 20 cm lange Schwert der Akku-Teleskopsäge PSW 18-20 Battery ermöglicht jederzeit höchste Schnittqualität.