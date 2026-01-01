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    Handheld Cleaner KHB 4-18 Battery Set | Kärcher

    Sale
    Yellow Kärcher battery-powered pressure washer with accessories, including a nozzle, extension lance, and charger on a white background.

    Handheld Cleaner

    KHB 4-18 Battery Set

    Artikelnummer: 1.328-210.0

    • Handgehaltener Druckreiniger, Mitteldruck (21 bar)
    • 18-V-Akkuplattform, max. 14 min Laufzeit
    • 18-V-Akku, Ladegerät, Flachstrahldüse