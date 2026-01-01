Handheld Cleaner KHB 4-18 Battery Set | Kärcher

Kärcher reinigt unkompliziert und schnell: Der handliche und kompakte Druckreiniger kann ohne lange Vorbereitungszeit direkt für die Reinigung eingesetzt werden. Mit der schonenden Flachstrahldüse werden Gartenmöbel, Spielzeuge, Mülltonnen und viele weitere Gegenstände und Oberflächen im Handumdrehen von Schmutz befreit. Das breite Angebot an optional erhältlichen Zubehören wie Schaumdüse, Waschbürste, Ansaugschlauch und 5-in-1-Düse ermöglicht weitere Anwendungen. Außerdem ist im Lieferumfang noch ein 18-Volt-Wechselakku sowie ein Ladegerät enthalten.

18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen. Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Effizienter und ideal abgestimmter Mitteldruck 21 bar Druck für eine effiziente, mobile und einfache Reinigung zwischendurch. Einfach austauschbare Quick Connect-Düsen. Flachstrahldüse für schonende Reinigung im Lieferumfang enthalten. Leichtes und kompaktes Gerätedesign Maximale Bewegungsfreiheit und Flexibilität bei der Reinigung. Handgehaltener Akku-Mitteldruckreiniger für die Reinigung zwischendurch. Mit dem separat erhältlichen Ansaugschlauch unabhängig vom Wasseranschluss. Zubehör für vielseitige Anwendungen Für Treppen und kleinere Flächen: der PS 20 Handheld. Das MJ 24 Handheld vereint 5 Düsen in einem Strahlrohr – zum Reinigen und Bewässern. Für schwer erreichbare Stellen: das 360°-Gelenk des VJ 24 Handheld.