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    Handheld Cleaner KHB 4-18 | Kärcher

    Yellow Kärcher battery-powered cleaner with nozzle and extension tube on white background.

    Handheld Cleaner

    KHB 4-18

    Artikelnummer: 1.328-200.0