Handheld Cleaner KHB 4-18 Plus Battery Set | Kärcher

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Handheld Cleaner
Artikelnummer: 1.328-230.0
Akku-Gerät
1
Akkuplattform
18-V-Akkuplattform
Druck (bar)
21
Druckbereich
Mitteldruck
Zulauftemperatur (°C)
max. 40
Fördermenge (l/h)
max. 170
Akkutyp
Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V)
18
Kapazität (Ah)
2.5
Laufzeit je Akkuladung (min)
14
Akkuladezeit mit Standardladegerät (min)
300
Ladestrom (A)
0.5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
1.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
3.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
292 x 89 x 228
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete