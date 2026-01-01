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    Handheld Cleaner KHB 6 Battery Set | Kärcher

    Kärcher battery-powered pressure washer with accessories including nozzle attachments, extension tube, and charger on a white background.

    Handheld Cleaner

    KHB 6 Battery Set

    Artikelnummer: 1.328-110.0