Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Handheld Cleaner KHB 6 Plus Battery Set MJ | Kärcher

    Kärcher portable pressure washer with accessories including a hose, collapsible water container, and charger.

    Handheld Cleaner

    KHB 6 Plus Battery Set MJ

    Artikelnummer: 1.328-115.0