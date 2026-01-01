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    Klemmhalterung RCX | Kärcher

    Black desk clamp with a circular holder, featuring a screw mechanism for attachment.

    Klemmhalterung RCX

    Artikelnummer: 2.269-702.0

    Flexibles Anbringen der RTK-Antenne an horizontalen oder vertikalen Elementen per Klemmmechanismus.