Klemmhalterung RCX | Kärcher

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Artikelnummer: 2.269-702.0Flexibles Anbringen der RTK-Antenne an horizontalen oder vertikalen Elementen per Klemmmechanismus.
Farbe
schwarz
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung