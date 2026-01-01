Kunststoffreiniger 3-in-1 RM 613 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-758.0Kraftvoller Kunststoffreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, der neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine Farb- und Materialschutzformel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Gartenmöbeln, Kunststofffensterrahmen und anderen Kunststoffoberflächen.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
100 x 100 x 215
Gewicht (kg)
1
Gebindegröße (l)
1
Verpackungseinheit (Stück)
6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.2
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete