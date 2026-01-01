Kunststoffreiniger 3-in-1 RM 613 | Kärcher

Artikelnummer : 6.295-758.0

Kraftvoller Kunststoffreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, der neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine Farb- und Materialschutzformel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Gartenmöbeln, Kunststofffensterrahmen und anderen Kunststoffoberflächen.