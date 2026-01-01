Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Kunststoffreiniger 3-in-1 RM 613 | Kärcher

    Kärcher plastic cleaner bottle with label showing a person cleaning outdoor furniture using a Kärcher high-pressure cleaner.

    Kunststoffreiniger 3-in-1 RM 613

    Artikelnummer: 6.295-758.0

    Kraftvoller Kunststoffreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, der neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine Farb- und Materialschutzformel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Gartenmöbeln, Kunststofffensterrahmen und anderen Kunststoffoberflächen.