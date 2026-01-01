Kunststoffreiniger RM 625 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-358.0Zur gründlichen Reinigung von Gartenmöbeln, Kunststofffensterrahmen, Kinderrutschen und anderen Kunststoffflächen. Besonders materialschonend.
Gebindegröße (l)
5
Verpackungseinheit (Stück)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
200 x 150 x 260
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Anwendungsgebiete