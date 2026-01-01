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    Kunststoffreiniger RM 625 | Kärcher

    Kärcher plastic cleaner container with label showing outdoor cleaning scene and Kärcher high-pressure cleaner.

    Kunststoffreiniger RM 625

    Artikelnummer: 6.295-358.0

    Zur gründlichen Reinigung von Gartenmöbeln, Kunststofffensterrahmen, Kinderrutschen und anderen Kunststoffflächen. Besonders materialschonend.