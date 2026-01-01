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    KV 4 Fliesentücher | Kärcher

    Two white microfiber cloths with black stripes, stacked diagonally on a white background.

    KV 4 Fliesentücher

    Artikelnummer: 2.633-927.0

    Das Fliesentuch ist durch abtragende und aufsaugende Fasern optimal für Schmutz auf Fliesen und Fugen geeignet. Mittels Klett leicht an dem vibrierenden Akku-Wischer KV 4 zu befestigen. 