KV 4 Multitücher Pack | Kärcher

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Artikelnummer: 2.633-929.0Leistungsstarkes Kombiset aus Scheuertuch, Fliesentuch und Softtuch. Mittels Klett leicht an dem vibrierenden Akku-Wischer KV 4 zu befestigen und für jede Oberflächenanforderung geeignet.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
261 x 106 x 12
Menge (Stück)
3
Gewicht (kg)
0.1
Farbe
weiß
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete