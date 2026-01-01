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    KV 4 Scheuertücher | Kärcher

    Two rectangular black and white textured cloth pads, stacked slightly overlapping on a white background.

    KV 4 Scheuertücher

    Artikelnummer: 2.633-926.0

    Mühelos, schnell und effektiv: Das Scheuertuch lässt sich mittels Klett leicht an dem vibrierenden Akku-Wischer KV 4 anbringen und entfernt hartnäckigen Schmutz auf robusten Oberflächen.