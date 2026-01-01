KV 4 Soft Tücher | Kärcher

Optimale Reinigung: Das KV 4 Soft Tuch reinigt durch seine feinen Fasern besonders schonend und fusselfrei. Durch eine Klettbefestigung lässt sich das Tuch leicht an dem vibrierenden Akku-Wischer KV 4 anbringen. Optimal geeignet für kratzempfindliche Oberflächen wie Küchenfronten, Holz und Bildschirme.

Klettbefestigung Einfaches Anbringen und Entfernen. Waschbar Waschbar bei 60 °C, wiederverwendbar.