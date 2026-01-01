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    KV 4 Soft Tücher | Kärcher

    Two white rectangular cleaning pads with stitched edges, stacked slightly offset on a white background.

    KV 4 Soft Tücher

    Artikelnummer: 2.633-928.0

    Das KV 4 Soft Tuch ist sehr schonend und eignet sich für leichte Verschmutzungen auf empfindlichen Oberflächen. Mittels Klett leicht an dem vibrierenden Akku-Wischer KV 4 zu befestigen.