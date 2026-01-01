KV 4 Soft Tücher | Kärcher

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Artikelnummer: 2.633-928.0Das KV 4 Soft Tuch ist sehr schonend und eignet sich für leichte Verschmutzungen auf empfindlichen Oberflächen. Mittels Klett leicht an dem vibrierenden Akku-Wischer KV 4 zu befestigen.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
261 x 106 x 6
Menge (Stück)
2
Gewicht (kg)
0
Farbe
weiß
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete