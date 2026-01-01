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    KV 4 Wischtuch | Kärcher

    Two white rectangular microfibre cloths with textured surface, positioned diagonally on a plain background.

    KV 4 Wischtuch

    Artikelnummer: 2.633-132.0

    Einfach genial: das Wischtuch mit Klettbefestigung für die mühelose Schmutzentfernung auf allen glatten Oberflächen mit dem vibrierenden Akku-Wischer KV 4.