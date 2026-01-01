KV 4 Wischtuch | Kärcher

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Artikelnummer: 2.633-132.0Einfach genial: das Wischtuch mit Klettbefestigung für die mühelose Schmutzentfernung auf allen glatten Oberflächen mit dem vibrierenden Akku-Wischer KV 4.
Menge (Stück)
2
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
110 x 265 x 20
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete