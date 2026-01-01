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    Nass-/Trockensauger KWD 3 S V-15/4/20 Anniversary Edition | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with hose, nozzle, filter, and vacuum bags on white background.

    Nass-/Trockensauger

    KWD 3 S V-15/4/20 Anniversary Edition

    Artikelnummer: 1.628-448.0