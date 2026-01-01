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    Ladestation für WV5 | Kärcher

    Black Kärcher battery charger with a yellow trim, featuring a recessed compartment and the Kärcher logo on the front.

    Ladestation für WV5

    Artikelnummer: 2.633-125.0

    Ladestation für den Akku-Fenstersauger WV 5 und WVP 10.