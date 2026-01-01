Ladestation für WV5 | Kärcher

In der modern gestalteten Ladestation für den Akku-Fenstersauger WV 5 kann sowohl der einzelne Akku als auch der komplette Akku-Fenstersauger geladen und aufbewahrt werden.

Ansprechendes Design Die Ladestation passt sich dank ansprechendem Design optimal ins Wohnumfeld ein. Komfortable Ladevorrichtung Sind Gerät und Akku in der Ladestation, wird zunächst das Gerät geladen, danach der Akku. Ohne Umstecken. Praktische Kabelaufwicklung Praktische Verstauung des Kabels an der Unterseite der Ladestation.