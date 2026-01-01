Ladestation und Wechselakku für den WV 5 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.633-116.0Set bestehend aus einer Ladestation und Wechselakku für den Akku-Fenstersauger WV 5 und WVP 10.
Menge (Stück)
1
Akkutyp
Lithium-Ionen-Wechselakku
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
200 x 132 x 50
Produktinformationen
Handbuch
Handbuch
Gesetzliche Gewährleistung