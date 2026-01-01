Akku-Laubbläser LBL 2 Battery | Kärcher

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Akku-Laubbläser
Artikelnummer: 1.445-100.0
Akku-Gerät
1
Akkuplattform
18-V-Akkuplattform
Luftgeschwindigkeit (km/h)
210
Luftdurchsatz (m³/h)
220
Geschwindigkeitsregulierung
Nein
Akkutyp
Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V)
18
Leistung je Akkuladung (m²)
max. 400 max. 800
Laufzeit je Akkuladung (min)
max. 22 max. 44
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
3.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
975 x 170 x 305
Lieferumfang
Produktinformationen
Anwendungsgebiete