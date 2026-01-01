Akku-Laubbläser LBL 2 Battery | Kärcher

Der gut ausbalancierte 18 V Akku-Laubbläser liegt ergonomisch in der Hand und erreicht eine maximale Luftgeschwindigkeit von 210 km/h. Und die abnehmbare Flachdüse mit Kratzkante macht es möglich, das Laub kontrolliert und gezielt zu bewegen sowie feuchtes und festgetretenes Laub zu lösen.

Blasrohr Kraftvolle Entfernung von Laub und losen Verschmutzungen rund ums Haus und in der Garage. Abnehmbare Flachdüse Für die präzise und punktuelle Reinigung. Das Laub kann z.B. gezielt auf einen Haufen geblasen werden. Integrierte Kratzkante Nasses Laub und festgetretener Schmutz können mit der Kratzkante gelöst werden. Ergonomisches Design Perfekt ausbalanciert für ermüdungsfreies Arbeiten. Bajonettverschluss Für die platzsparende Verstauung kann das Blasrohr einfach abgenommen werden. 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen Zellen. Der Wechselakku lässt sich in weiteren 18 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden. Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.