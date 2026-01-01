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    Akku-Laubbläser LBL 2 Battery | Kärcher

    Yellow Kärcher battery-powered leaf blower with a black nozzle attachment, set against a white background.

    Akku-Laubbläser

    LBL 2 Battery

    Artikelnummer: 1.445-100.0

    • Luftgeschwindigkeit 210 km/h
    • 18-V-Akkuplattform
    • Abnehmbare Flachdüse