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    Akku-Rasenmäher LMO 18-36 Battery Set | Kärcher

    Yellow Kärcher lawn mower with 45L grass box, battery, and charger on white background.

    Akku-Rasenmäher

    LMO 18-36 Battery Set

    Artikelnummer: 1.444-421.0

    ¹⁾
    Schnitthöhe: Stufe 4