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    Akku-Rasenmäher LMO 3-18 Battery Set | Kärcher

    Kärcher lawn mower with yellow accents, battery, charger, and grass catcher attachment on white background.

    Akku-Rasenmäher

    LMO 3-18 Battery Set

    Artikelnummer: 1.445-411.0

    • Rasenfläche bis 350 m², Schnittbreite 34 cm, Schnitthöhe 25–60 mm
    • iPower, bürstenloser Motor, 18-V-Akkuplattform, 28 min Laufzeit
    • 18-V-Akku, Ladegerät, Mulchkit