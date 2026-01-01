Akku-Rasenmäher LMO 4-18 Dual Battery Set | Kärcher

Leistungsstark und sehr mobil: Mit 2 18-Volt-Akkus und bürstenlosem 36-Volt-Motor ist der LMO 4-18 Dual Battery Set die ideale Lösung für Rasenflächen bis 450 Quadratmeter. Das geringe Gewicht macht den Mäher besonders wendig und mobil. Er lässt sich mühelos auch über unebenes Gelände und um Hindernisse herum führen. Die Arbeitsbreite beträgt 37 Zentimeter, eine zentrale Schnitthöhenverstellung ermöglicht die Anpassung der Schnitthöhe in 5 Stufen von 25 bis 65 Millimeter. Dabei sorgt die iPower-Funktion dank intelligenter Motorsteuerung dafür, dass sich die Drehzahl beim Mähen automatisch an die Grasbedingungen anpasst. Rasenkämme erfassen automatisch auch randnah wachsendes Gras. Mit dem 2-in-1-Mähsystem wird das Mähgut über einen Mulchkeil als Dünger gleichmäßig auf dem Rasen verteilt oder im großen, 40 Liter fassenden Grasfangbehälter gesammelt – für langes Mähen ohne Zwischenstopp. Der Führungsholm ist für eine angenehme Arbeitshaltung höhenverstellbar. Wird das Gestänge zusammengeklappt, ist eine sehr platzsparende Aufbewahrung möglich. Für den Transport über Treppen und Absätze gibt es einen großen, stabilen Tragegriff. Akkus und Schnellladegerät inbegriffen.

18 V + 18 V = 36 V Power Kraftvoller 36-V-Motor, der mit 2 18-V-Li-Ion-Akkus betrieben wird. Leistungsstarker bürstenloser Motor Hohe Leistung und längere Lebensdauer des Gerätes iPower Zusätzliche Leistung und optimierte Akkulaufzeit. Dank der intelligenten Motorsteuerung passt sich die Drehzahl beim Mähen automatisch an die Grasbedingungen an. 2-in-1-Mähsystem Das geschnittene Gras wird beim Mähen effizient im Grasfangbehälter gesammelt. Mulchfunktion: Durch die Verwendung des Mulchkits wird das geschnittene Gras als natürlicher Dünger auf dem Rasen verteilt. Geschärftes Stahlmesser für ein sauberes Schnittergebnis ohne ausgefranste Grashalme. Optimale Befüllung des Grasfangbehälters Dank optimierter Luftströmung wird der Grasfangbehälter bis zu 95 % gefüllt. So kann länger ohne Unterbrechung gearbeitet werden. Die Klappe am Grasfangbehälter schließt sich, wenn dieser vollständig gefüllt ist und geleert werden muss. Einfache Schnitthöhenverstellung Die Schnitthöhe lässt sich in 5 Stufen von 25 bis 65 mm mit nur einem Handgriff komfortabel einstellen. Mähen bis zur Rasenkante Die Rasenkämme erfassen automatisch auch randnah wachsendes Gras. Platzsparendes Design Der Textilfangbehälter lässt sich auf ein Minimum zusammenfalten und auf dem Rasenmäher platzsparend aufbewahren. Der klappbare Führungsholm ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung. Integrierter Tragegriff Integrierter Tragegriff für müheloses Transportieren. Ergonomisches Bedienkonzept Der Führungsholm kann individuell an die Körpergröße angepasst werden – für eine jederzeit aufrechte Arbeitshaltung. Schaumstoffgriff für sicheren Halt und ein angenehmes Gefühl. Der durchgängige Einschaltbügel am Führungsholm ermöglicht eine komfortable Bedienung.