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    Akku-Rasentrimmer LTR 3-18 Dual | Kärcher

    Yellow Kärcher grass trimmer with a black handle, spare spool, and shoulder strap on a white background.

    Akku-Rasentrimmer

    LTR 3-18 Dual

    Artikelnummer: 1.445-450.0

    • 30 cm Schnittkreis, abwinkelbarer Trimmerkopf, Kantenschneidfunktion
    • Pflanzenschutzbügel, 18-V-Akkuplattform
    • Fadenspule, Schultergurt