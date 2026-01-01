Akku-Rasentrimmer LTR 3-18 Dual | Kärcher

Der Akku-Rasentrimmer LTR 3-18 Dual ist eine besonders starke und komfortable Lösung, um Rasenflächen und Rasenkanten exakt zu trimmen. Der leistungsstarke 36-Volt-Motor wird von 2 18-Volt-Lithium-Ionen-Akkus mit der nötigen Energie versorgt, um kraftvoll arbeiten zu können. Durch den einstellbaren Zweithandgriff und die Teleskopfunktion für den Schaft des Trimmers wird ergonomisches Arbeiten garantiert. Der rotierende Schneidfaden sorgt für einen präzisen Rasenschnitt, während der ausklappbare Pflanzenschutzbügel einen sicheren Abstand zu Pflanzen und Bäumen gewährleistet. Egal ob enge Ecken oder schwierige Stellen im Garten, dieser Akkutrimmer meistert jede Herausforderung. Der verstellbare Neigungswinkel des Trimmerkopfs erlaubt auch das Trimmen unter Hindernissen oder an Böschungen mit sauberem Ergebnis. Die automatische Nachstellung des Trimmerfadens sorgt stets für eine perfekte Fadenlänge und einen akkuraten Schnitt.

36-V-Leistung Kraftvoller 36-V-Motor, der mit zwei 18-V-Lithium-Ionen-Akkus betrieben wird. Effizientes Schneidsystem Der Schneidfaden kommt einfach in Ecken und Engstellen im Garten. Der gedrehte Faden sorgt für einen präzisen Schnitt und ist sehr geräuscharm. Kantenschneiden Drehbarer Trimmerkopf für saubere Rasenkanten entlang von Terrassen und Wegen. Abwinkelbarer Trimmerkopf Ergonomisches Trimmen auch unter niedrigen Hindernissen wie Gartenbänken. Ausklappbarer Pflanzenschutzbügel Schützt Pflanzen beim Trimmen entlang von Blumenbeeten und Bäumen vor Verletzungen. Teleskopstiel An die Körpergröße anpassbar. Für eine aufrechte, rückenschonende Arbeitshaltung. Ergonomisches Griffdesign Gummierter Griff für sicheren Halt und ein angenehmes Gefühl beim Arbeiten. Der Winkel des Zweithandgriffs ist verstellbar für eine ergonomische und entspannte Körperhaltung. Automatische Fadenverlängerung Durch automatisches Nachstellen ist die perfekte Fadenlänge immer garantiert. Optionaler Einsatz von Trimmermessern Ideal für besonders anspruchsvolle Arbeiten wie das Entfernen von Wildkräutern. 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Anzeige von Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Die beiden Wechselakkus lassen sich in allen weiteren Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform verwenden.