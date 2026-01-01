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    Akku-Rasentrimmer LTR 36-33 Battery | Kärcher

    Kärcher cordless grass trimmer with yellow battery pack, black handle, and strap, isolated on white background.

    Akku-Rasentrimmer

    LTR 36-33 Battery

    Artikelnummer: 1.444-350.0

    ¹⁾
    Rasenkante