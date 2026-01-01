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    Akku-Rasentrimmer LTR 36-33 Battery Set | Kärcher

    Kärcher cordless grass trimmer with battery, charger, spool, and strap, displayed on a white background.

    Akku-Rasentrimmer

    LTR 36-33 Battery Set

    Artikelnummer: 1.444-351.0

    ¹⁾
    Rasenkante